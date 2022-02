Tots els nens i nenes tenen dret a viure en un món lliure de violència, a poder anar a l’escola, a jugar amb els seus amics i a sentir-se segurs dins de les seves famílies i comunitats. Però per a la infància afganesa això no és així: el 38% pateix retard del creixement a causa de la desnutrició i el 42% no va a l’escola.

Sis mesos després de la presa del poder a l’Afganistan per part dels talibans, la situació al país només s’ha anat agreujant. Es continuen reduint els drets i empitjorant la crisi humanitària. Gairebé cinc milions de nens i nenes estan a punt de la inanició mentre el país enfronta la seva pitjor crisi alimentària des que van començar els registres.

El triple impacte de la sequera, el conflicte i el col·lapse econòmic ha empès moltes famílies afganeses a una situació extrema. Venen el poc que tenen per comprar menjar, envien els seus fills i filles a treballar o se les maneguen només amb pa. Aquest és el cas de l’Arzoo, de 12 anys, la gran de set germans. Viu a Kabul amb la seva família i el seu pare no ha pogut treballar durant mesos. La majoria dels dies només mengen pa perquè no poden pagar res més. «Un dia tenim menjar i l’endemà no», afirma. O la Laalah, de 12 anys, que viu al nord del país amb el seu pare, la seva mare i quatre germans més en una tenda de campanya construïda amb lones enquitranades al soterrani d’un edifici a mig construir. Somia ser mestra o metge, i vol que la seva família visqui i mengi bé. El seu pare, el Maalek, de 40 anys, lluita per trobar feina com a paleta i, de vegades, no té més remei que enviar els seus fills a buscar escombraries per vendre o cremar per mantenir la casa calenta.

Per a Chris Nyamandi, director de Save the Children Afganistan, «cada una d’aquestes històries és un poderós recordatori de la fosca realitat de les famílies de tot el país, la lluita diària per sobreviure a l’hivern i les vides de milions de joves que estan en risc». S’esgota el temps perquè els nens i nenes afganesos puguin tenir el recolzament que necessiten tan urgentment. «L’ajuda humanitària pot pal·liar aquesta situació i fer l’hivern més suportable, però aquesta crisi no es pot resoldre només amb ajuda», diu.

A PUNT DEL COL·LAPSE

La retirada de l’ajuda i la congelació dels actius financers han portat els serveis públics de l’Afganistan a punt del col·lapse. Els hospitals de tot el país s’han vist obligats a tancar a causa que els salaris dels treballadors de la salut s’han esgotat. Els nens i nenes greument malalts són rebutjats perquè simplement no hi ha medicines per tractar-los i, on n’hi ha disponibles, els altíssims preus són inassumibles per a la majoria de famílies.

Amb el país devastat econòmicament i socialment, les famílies es veuen obligades a prendre decisions impossibles sobre quin fill o filla alimentar i quin haurà de passar gana. La lluita per sobreviure és constant per a la ciutadania afganesa: nadons que moren de camí al metge, mares que donen a llum soles en paviments de terra i condicions infrahumanes perquè no poden pagar el viatge a l’hospital, nens i nenes obligats a treballar al carrer per portar menjar a taula.

Des de la nostra organització, estem distribuint diners en efectiu, roba d’hivern i combustible a les famílies en algunes de les àrees més afectades. L’Afganistan és una economia basada en els diners en efectiu, per això, aquest tipus de recolzament ajuda a evitar que les famílies recorrin a mesures desesperades que afecten de manera directa i negativa els nens i nenes, com el treball infantil, el matrimoni infantil i la reducció del nombre d’àpats.

En els últims anys, <strong>Save the Children</strong> ha treballat a l’Afganistan per reduir significativament les morts infantils, la desnutrició, els nens i nenes que no assisteixen a l’escola i el matrimoni infantil. El 2021, les unitats mòbils de salut de Save the Children a l’Afganistan van fer prop de 375.000 controls i van tractar més de 12.000 nens i nenes per desnutrició.