El Consell de la Federació (Senat) ha autoritzat a petició de Putin l’ús de les Forces Armades russes a l’estranger, en un moviment que està dirigit a «establir la pau al Donbass», ha explicat la presidenta del Senat, Valentina Matvienko. Segons ha explicat Putin en una roda de premsa, el fet que hagi rebut llum verda dels senadors per al desplegament de soldats a les províncies de Donetsk i Lugansk –on hi ha una guerra des del 2014– no significa que els enviï immediatament. Tot dependrà del desenvolupament dels esdeveniments i de la «situació en el terreny», ha dit.

El Ministeri de Defensa de Rússia ha assegurat que la situació a l’est d’Ucraïna tendeix a empitjorar i que Kíev ha concentrat 60.000 militars a prop de les fronteres amb els separatistes. El reconeixement dels rebels prorussos també implica, segons els tractats d’amistat i cooperació, que Rússia pugui utilitzar bases militars i infraestructura militar a Donetsk i Lugansk, una cosa que, així mateix, preocupa Occident. Cooperació militar En el marc d’aquesta cooperació militar, Moscou i els territoris prorussos es comprometen a prendre mesures per lluitar junts «davant actes d’agressió en contra seu per part d’altres països o grups de països i prestar mútuament «l’ajuda necessària, inclosa la militar». El president rus va aclarir, a més, que el reconeixement de la independència de les autoproclamades repúbliques implica també reconèixer les seves constitucions. «A les constitucions estan inscrites les fronteres de les regions de Donetsk i Lugansk quan eren part d’Ucraïna», va afirmar Putin, qui així inclou en el reconeixement les zones controlades actualment per l’Exèrcit ucraïnès. D’altra banda, el Ministeri d’Exteriors de Rússia ha anunciat la pròxima evacuació dels empleats de les seves legacions diplomàtiques i consolats a Ucraïna. «En les actuals circumstàncies la tasca principal és vetllar pels diplomàtics russos i empleats de l’ambaixada i els consolats generals. Per protegir les seves vides i seguretat es va prendre la decisió d’evacuar el personal de les institucions russes a Ucraïna», ha informat la diplomàcia russa en un comunicat en el qual ha especificat que l’evacuació es portarà a terme «al més aviat possible».