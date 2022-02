El Govern hongkonguès ha anunciat avui que farà proves de coronavirus a tota la seva població per frenar l’avenç de l’òmicron, ja que els casos de coronavirus s’han disparat en més d’un 60% les últimes setmanes. La Cap de l’Executiu local, Carrie Lam, va anunciar aquest dimarts en roda de premsa que els set milions i mig de residents a Hong Kong hauran de sotmetre’s de manera obligatòria a tres proves d’àcid nucleic durant el març o seran multats, segons recull la premsa local.

Segons Lam, la ciutat té capacitat per fer més d’un milió de tests diaris.

Lam també va anunciar que s’avançarà el final del curs escolar de juliol-agost a març-abril per aturar la pujada de casos, amb 6.211 nous positius comptabilitzats aquest dimarts i 7.533 més dilluns.

Les escoles, que acabaran les classes abans del previst, s’utilitzaran per fer els tests previstos, va afegir Lam.

El recent avenç de la variant òmicron ha provocat que s’adoptin noves restriccions que fins i tot arriben als espais privats, on ara només es poden ajuntar un màxim de dues famílies.

Centres de quarantena

Atès que la ciutat semiautònoma continua aplicant una política de zero covid, els contagiats i els seus contactes directes no es poden mantenir a casa seva, sinó que han de ser conduïts a centres de quarantena.

Per fer front a l’alt nombre d’infectats, les autoritats han recorregut a habitacions d’hotel i a altres infraestructures, com ports, que funcionaran com a llocs d’aïllament, però planegen construir nous centres de quarantena.

La Xina continental també ha intervingut en l’assumpte, i Pequín s’ha compromès a ajudar per construir més instal·lacions de quarantena, ampliar la capacitat de proves PCR i proporcionar equips mèdics.

Dins del Govern hongkonguès, pocs s’atreveixen a esmentar la possibilitat de conviure amb el virus, que ha sigut criticada pels mitjans estatals i els comentaristes de la Xina continental.

«Hem de trobar una manera a la hongkonguesa de fer front a la situació. No podem copiar ni la Xina continental, ni el Regne Unit ni els Estats Units», ha defensat avui Lam quan li han preguntat per la possibilitat que Hong Kong imposi un confinament massiu.

La baixa proporció d’immunitzats a Hong Kong (66,7%), especialment reduïda entre la gent gran, preocupa al territori, que ha registrat més de 20.000 casos de covid i més de 300 morts des que va començar la pandèmia.