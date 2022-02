Boris Johnson va anunciar dimarts unes tímides sancions contra cinc bancs i tres multimilionaris russos, després que Vladímir Putin ordenés l’entrada de tropes russes a l’est d’Ucraïna. El primer ministre britànic va descriure les sancions com a «molt dures», però tant l’oposició laborista com alguns diputats conservadors van considerar que les mesures no anaven tan lluny com caldria.

