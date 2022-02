La Casa Blanca ha respost a l’acció de Putin anunciant immediatament que el president dels Estats Units, Joe Biden, firmarà «aviat» una ordre executiva que prohibirà noves inversions, comerç i finançament per part de ciutadans nord-americans a les dues zones separatistes prorusses i donarà autoritat per «imposar més sancions a qui operi en aquestes àrees d’Ucraïna».

«Anticipàvem un moviment com aquest de Rússia i estem preparats per respondre immediatament», ha dit en un comunicat Jen Psaki, la portaveu de Biden, que aquest dilluns ha mantingut, per segon dia consecutiu, una reunió amb el seu consell de Seguretat Nacional a la Casa Blanca. Psaki ha assegurat també que aviat s’anunciaran «mesures addicionals relacionades amb la flagrant violació de Rússia dels seus compromisos internacionals».

Psaki ha aclarit, a més, que les mesures que anunciava són «independents» i «addicionals» a d’altres sancions econòmiques que Washington ha estat preparant «en coordinació amb socis i aliats» per una possible invasió.

Els esdeveniments d’aquest dilluns enfosqueixen les perspectives, ja grises, que planejaven sobre una sortida diplomàtica a la crisi. Si diumenge, després de les gestions d’Emmanuel Macron, la Casa Blanca anunciava que Biden havia acceptat «en principi» mantenir una reunió bilateral amb Putin sempre que no hi hagués una invasió, aquest dilluns, ja abans del discurs i la firma del decret del líder rus, les perspectives d’aquesta possibilitat es minimitzaven des del Kremlin.

Un portaveu de Putin, Dmitri Peskov, va declarar als mitjans que no hi havia «plans concrets» per a la cimera. Tampoc està clar què passarà amb la trobada que estava organitzada per dijous a Ginebra amb els caps diplomàtics de Washington i Moscou, el secretari d’Estat Antony Blinken i el ministre d’Afers Exteriors Serguei Lavrov.

La reacció de Downing Street també ha sigut immediata. Boris Johnson ha assegurat que la decisió de Putin de reconèixer Donetsk i Lugansk és «una violació clara del dret internacional» i «una flagrant violació de la sobirania i integritat d’Ucraïna».