Els canals diplomàtics es mantenen oberts i la via del diàleg no ha perdut vigència. Això és, almenys, el que es desprèn de la conversa telefònica que han mantingut els presidents de Rússia, Vladímir Putin, i França, Emmanuel Macron, només unes hores després que la Casa Blanca advertís de la possibilitat d’una invasió imminent d’Ucraïna, fins i tot abans que s’acabin els Jocs Olímpics de Pequín.

Segons la nota transmesa pel servei de premsa de l’Elisi, «els dos mandataris van expressar la seva disposició a continuar el diàleg», cosa que, si es compleix, allunyaria la possibilitat que esclatés un conflicte armat en els pròxims dies. A més, el dirigent francès ha recriminat al seu homòleg els nous desplegaments registrats després de la seva visita a la capital russa de dilluns passat, una trobada en què el líder rus, segons París, s’havia compromès a no fer nous passos que poguessin ser interpretats com un increment de la tensió. «El diàleg sincer no és compatible amb l’escalada», ha recriminat Macron al seu interlocutor.

Sense intencions agressives

El líder del Kremlin ha respost assegurant que el seu país no té intencions agressives ni vol atacar ningú, segons ha informat el servei de premsa del president rus. D’acord amb la seva versió de les converses, Putin va posar l’èmfasi en les «especulacions provocadores sobre la presumpta invasió d’Ucraïna», segons ho va qualificar. Amb l’enviament d’armes al Govern de Kíev per part de països com els EUA, el Regne Unit i les repúbliques bàltiques «s’estan creant les condicions perquè hi hagi actuacions agressives dels serveis de seguretat a l’est del país», diu el comunicat del Kremlin amb referència a la regió de Donbass, en mans de les milícies prorusses.

Les declaracions apaivagadores del líder rus s’han tingut en compte a París amb cautela, ateses les dimensions del desplegament militar a les fronteres ucraïneses. «No donem a Rússia un xec en blanc; hem de preparar-nos per al pitjor, no hi ha signes que hagin de passar a l’ofensiva, però estem atents», han indicat fonts de l’Elisi.