El Marroc s’ha despertat trist i de dol per la mort del Rayan. El nen de cinc anys no va aconseguir sobreviure a més de cent hores atrapat en un estret pou de 32 metres. Encara es desconeixen els detalls de la seva mort i del rescat, que ha sigut difícil i laboriós per la dificultat del terreny. Poques hores després de conèixer la seva mort, el país s’ha bolcat amb la família i amb els operaris que van participar en el rescat.

Un rescat que també ha sobrepassat les fronteres del país i commocionat el món, especialment el món àrab. Els missatges d'ànims a la família s’han repetit entre la classe política, diplomàcia, esportistes i famosos, però també entre milers de persones anònimes. En el mateix comunicat de la casa reial que confirmava la mort de Rayan, es detallava que el monarca Mohamed VI va trucar als pares del menor per transmetre’ls el condol. «Vull donar el meu més sincer condol als pares del nen», ha afirmat també el president del Govern, Aziz Akhannouch.

«L’Ambaixada s’uneix de cor al profund dolor dels pares del Rayan, al dels seus familiars i al del tot poble marroquí», ha dit l’Ambaixada espanyola a Rabat. L’ambaixadora de la Unió Europea al país magribí, Patricia Llombart, també ha manifestat el seu «més sentit condol als pares del petit Rayan i a tots els marroquins». «La seva solidaritat, la seva mobilització i la dels equips de rescat inspiren respecte», ha dit.

Un país que no s'ho esperava

El Marroc ha passat de l’eufòria a la desolació en pocs minuts. El país sencer estava enganxat al telèfon i televisor seguint el rescat del nen de cinc anys, Rayan, que va caure en un pou 32 metres dimarts. Passades les 21:30 hores l’equip de rescat treia el petit entre un passadís d’aplaudiments i eufòria a l’exterior del pou, els centenars de persones que s’acumulaven al lloc del rescat també van mantejar un dels operaris que va participar en el rescat, però pocs minuts després es va informar que el nen no havia aconseguit sobreviure i el país va quedar en xoc.

Havien passat més de cent hores des que el petit va caure al pou situat a pocs metres de casa seva, en una zona rural de muntanya al nord del país. Des del primer moment que es va conèixer la notícia, moltes persones es van acostar fins al lloc i es van oferir voluntaris per intentar rescatar el petit. Després de descartar la possibilitat de descendir pel pou o eixamplar-lo, els equips de rescat van començar a cavar a contracorrent un túnel paral·lel, primer amb maquinària pesant i finalment a mà.

Els "herois" del rescat

Els treballs es van portar a terme sense pausa, dia i nit, contra un terreny que no ho ha posat fàcil. En diversos moments es van produir esllavissaments de terra i va obligar a assegurar el túnel amb grans tubs de formigó i evitar la maquinària que produeix vibracions. També han hagut de superar les roques que han alentit l’avenç, i cada metre avançat se celebrava.

Entre els rescatadors, cares de cansament, però fins que es va confirmar la mort del Rayan tothom al voltant del pou i tot el país conservava l’esperança que l’"heroi Rayan" pogués resistir.

Dins i fora del Marroc també s’han abocat amb totes les persones que han treballat sense parar en el rescat. «Rayan, que Al·là et doni descans. Bravo pels nostres rescatadors, herois d’un país», escriu Nizar, un usuari de Twitter. Missatges com aquest no s’han deixat de repetir a les xarxes socials i al carrer. Una tasca que també van reconèixer Mohamed VI i el president del país després de finalitzar el rescat.

Més enllà de l’allau de missatges de solidaritat, algunes veus també demanen per xarxes que s’expliqui perquè s’han necessitat tantes hores per arribar fins on es trobava Rayan, tot i que ara per ara les autoritats no han aportat més detalls sobre el rescat ni les circumstàncies de la mort del Rayan.