El periodista i assessor de migracions de la vicepresidència del Govern de les Canàries, Txema Santana, ha informat que un naufragi en aigües marroquines ha deixat dos morts i més de 40 persones desaparegudes. A l’embarcació que va sortir de la ciutat de Tarfaya hi viatjaven 55 persones i, per ara, hi ha deu supervivents.

El responsable d’aquesta matèria en l’Executiu canari ha detallat que els cossos dels morts han sigut rescatats i que la Marina marroquina s’ha encarregat de traslladar els supervivents a Tarfaya. «Segueixen desaparegudes al mar més de 40 persones en un nou naufragi en aquesta ruta que l’any passat va marcar màxims en nombre de persones mortes mirant de sobreviure», ha lamentat Santana en una publicació a la xarxa social Twitter. L’ONG Alarm Phone ha assenyalat que van rebre una trucada de l’embarcació a mitjanit. «Estaven en pànic», ha assenyalat a aquesta xarxa social, en què han criticat que van informar les autoritats i que van intervenir «11 hores després». «¡La pèrdua de vides podria haver-se evitat! El Marroc falla una vegada més en el compliment de la seva responsabilitat SAR», han lamentat des de l’ONG. També l’activista Helena Maleno s’ha fet ressò del naufragi: «Moren quaranta-tres persones en un naufragi davant les costes de Tarfaya. La Marina marroquina ha rescatat deu supervivents i recuperat dos cadàvers», ha recollit.