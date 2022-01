Els atacs de taurons a humans que ocorren a tot el món augmenten considerablement durant la Lluna plena, encara que no se sap per què. Senyals electromagnètics lunars podrien explicar aquest comportament.

Una nova recerca de la Universitat de Louisiana (LSU) i la Universitat de Florida ha comprovat que els atacs de taurons als éssers humans ocorren amb molta més freqüència durant les fases de la Lluna plena.

La Lluna plena és una fase que es produeix quan el nostre planeta està situat entre el Sol i la Lluna, gairebé alineats. En aquesta etapa el satèl·lit natural de la Terra brilla d'una manera especial.

Encara que la Lluna no té llum pròpia, la veiem perquè reflecteix la llum del Sol. En determinat moment de la seva òrbita, la meitat lunar queda mirant a la nostra estrella i s'il·lumina especialment. Li diem Lluna plena.

Com la Lluna afecta a les marees de la Terra a través de cicles que es corresponen amb les seves fases, històricament s'ha parlat de l'efecte lunar per a referir-se a una suposada relació, mai demostrada, entre el cicle lunar i els canvis fisiològics dels éssers vius, inclosos els humans.

Nova aproximació

La nova recerca se suma als estudis que han buscat en el passat comprovar la relació entre els cicles lunars i els éssers vius, en aquest cas els taurons.

Encara que els investigadors no atribueixen una relació de causa i efecte entre les fases de la lluna i el comportament dels taurons, la qual cosa han comprovat és que els seus atacs a éssers humans són molt més freqüents durant la Lluna plena que en altres fases de l'òrbita del nostre satèl·lit.

Concretament, han observat que totes les vegades que hi ha hagut més atacs de taurons a éssers humans del que podria esperar-se, la il·luminació lunar era un 50% superior.

També que totes les vegades en les quals va haver-hi menys atacs de taurons a humans de l'esperat, la il·luminació lunar era un 50% inferior.

Fases lunars

Els investigadors destaquen també que diferents estudis anteriors han observat comportaments en el món animal que estan relacionats amb les fases lunars.

No obstant això, pocs estudis fins avui han analitzat les connexions entre les fases lunars i els atacs de taurons als éssers humans, destaquen els autors d'aquesta recerca.

El que fa que aquesta recerca sigui important és l'abundància de dades analitzades, afegeixen.

Les seves troballes es basen en un registre global d'atacs de taurons recopilat durant 55 anys, entre 1960 i 2015, per l'Arxiu Internacional d'Atacs de Taurons situat en el Museu d'Història Natural de Florida, en la Universitat de Florida.

Clara correlació

L'anàlisi detallada dels nombrosos atacs de taurons a tot el món en el transcurs de diverses dècades va revelar una clara correlació entre les fases lunars i els atacs de taurons als éssers humans, encara que les raons continuen sent desconegudes.

“No és una qüestió de més llum en la nit perquè els taurons vegin. La majoria dels atacs de taurons ocorren durant el dia. No obstant això, la Lluna pot exercir altres forces sobre la Terra i els seus oceans de maneres molt més subtils", explica Steve Midway, professor associat de LSU i investigador del projecte, en un comunicat.

En un article publicat en Frontiers in Marini Science, els autors aclareixen sobre aquest tema que està establert que els taurons senten i responen als estímuls electromagnètics.

Estímuls electromagnètics?

Expliquen que els canvis en l'activitat geomagnètica terrestre creats per la Lluna podrien relacionar-se amb la capacitat comprovada dels taurons per a respondre als estímuls electromagnètics, ja sigui per a migrar o reproduir-se.

I afegeixen: encara que la fase lunar no influeixi directament en l'agressió o la depredació dels taurons, els senyals electromagnètics lunars que desencadenen la migració o la fisiologia de la seva reproducció, hipotèticament podrien influir en les seves interaccions amb els éssers humans.

En conseqüència, conclouen que les seves troballes brinden evidència que els atacs de taurons poden estar relacionats amb la fase lunar, i que aquesta constatació podria ser útil per a avaluar el risc d'atac i desenvolupar recomanacions per a activitats recreatives aquàtiques en mar oberta.

Caen els atacs de taurons a humans a tot el món

Els últims tres anys han marcat una caiguda abrupta en els atacs de taurons a éssers humans a tot el món, segons l'últim resum anual elaborat per l'Arxiu Internacional d'Atacs de Tauró de la Universitat de Florida.

El nombre d'atacs a humans va caure a 57 en 2020, en comparació amb 64 atacs en 2019 i amb els 66 registrats en 2018. La mitjana global de cinc anys més recent es va reduir a 80 incidents anuals.

D'acord amb les tendències a llarg termini, els Estats Units lidera el rànquing mundial d'atacs de taurons a humans, amb 33 incidents, encara que amb una caiguda del 19,5% respecte als 41 atacs de l'any anterior. Austràlia li segueix en el mateix rànquing amb 18 incidents, la qual cosa representa un lleuger augment de la mitjana de cinc anys més recent del país, que és de 16 atacs per any.

Gavin Naylor, director del programa de recerca de taurons del Museu d'Història Natural de Florida, pensa que la menor quantitat de morts en 2020 probablement és una anomalia.

No és clar si els confinaments originats per Covid-19 i un any lent per al turisme podrien haver contribuït a una quantitat inusualment baixa dels atacs de taurons, o si la caiguda reflecteix la dificultat per a obtenir dades durant una pandèmia.