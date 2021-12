El director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a Europa, Hans Henri P. Kluge, va demanar aquest dijous als europeus que mantinguin mesures de precaució pel coronavirus a les festes nadalenques i va instar a la vacunació.

L'OMS recorda en un comunicat que aquest nadal Europa farà front a dues variants altament transmissibles (la majoritària delta i l'emergent òmicron), amb potencial per a augmentar encara més la pressió sobre "els nostres ja sobrecarregats" sistemes de salut.

Kluge reconeix la preocupació dels europeus, ja que Europa va ser "l'epicentre de la pandèmia fins i tot abans de l'emergència de òmicron", però insisteix que enguany no té per què ser una repetició de l'any passat, quan molts van decidir cancel·lar les festes i moltes famílies no van poder reunir-se.

L'OMS insta els europeus a emprar totes les eines de les quals disposin per a mantenir la precaució en aquestes dates, especialment la vacuna. "Vacunin-se al més aviat possible amb dosi completa", insisteix Kluge. "Les vacunes continuen sent la millor manera de prevenir la malaltia greu i la mort, fins i tot amb l'arribada de la variant òmicron".

A més, anima també a rebre una dosi de reforç als qui en tinguin dret als seus països.

El director de l'OMS a Europa recomana reduir a grups petits les reunions socials i, si és possible, fer-se un test d'antígens o una PCR prèviament per a assegurar-se que no s'està infectat.

L'OMS aconsella també prendre altres precaucions, fins i tot si s'ha rebut la pauta completa de vacunació, com evitar llocs concorreguts, utilitzar màscara, mantenir la distància física d'almenys un metre, ventilar espais tancats i rentar-se les mans amb freqüència.

L'autoritat sanitària insisteix en la importància de recórrer a fonts fiables que donin consells basats en les proves i el consens científic per a informar-se sobre els avanços de la pandèmia. "Hem avançat molt des de l'any passat", ha afirmat Kluge. "Sabem el que funciona. Sabem com mantenir-nos segurs a nosaltres mateixos i als que ens envolten. L'emergència de la variant òmicron no canvia això".