El Govern francès va anunciar aquest dijous un enduriment de les condicions d'entrada als viatgers procedents del Regne Unit amb l'objectiu d'intentar frenar l'expansió de la variant òmicron del coronavirus.

En primer lloc, s'exigirà a les persones vacunades un test negatiu (PCR o d'antígens) de menys de 24 hores, en lloc de les 48 actuals, com ja s'exigia per als no vacunats, va assenyalar un comunicat de l'Executiu. També serà necessari justificar un motiu "imperiós" per a entrar a França, la qual cosa suposa limitar l'accés als residents a França i als seus familiars. "No es permetrà desplaçar-se per motius turístics o professionals", afirma la nota.

A més, els viatgers hauran de registrar-se abans del seu viatge en una plataforma digital en la qual hauran de detallar la seva adreça a França, on hauran d'aïllar-se durant set dies, sota control policial. El control podrà ser aixecat si, 48 hores després de la seva arribada, els viatgers presenten un nou test negatiu.

Finalment, el Govern francès va aconsellar als residents a França que tenien previst viatjar al Regne Unit que ajornin el seu desplaçament.

Es tracta d'un control "encara més dràstic" que el preexistent i el seu objectiu és "alentir al màxim" la possible arribada de casos de la variant òmicron procedents de les illes britàniques, va explicar el portaveu del Govern, Gabriel Attal, en unes declaracions al canal BFM TV.

El Regne Unit va registrar el dimecres un rècord de 78.610 casos diaris de coronavirus, una xifra afavorida per l'elevat nivell de transmissibilitat de la variant òmicron.