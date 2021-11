Almenys 61 passatgers de dos vols procedents de Sud-àfrica han donat aquesta nit positiu en coronavirus després d'aterrar a Amsterdam, on se'ls va sotmetre a una PCR en arribar a Països Baixos quan ja va entrar en vigor la prohibició de vols des de països del sud d'Àfrica, encara que no és clar si porten la nova variant.

Un equip del servei de salut municipal (GGD) va acudir ahir a la tarda a l'aeroport Schiphol d'Amsterdam, on havia aterrat un vol procedent de Johannesburg i un altre de Ciudad de Cabo, per a fer un test als 600 passatgers, en aplicació d'una restricció neerlandesa del trànsit aeri procedent del sud d'Àfrica per temors al nou brot.

Tots els passatgers havien quedat retinguts en una zona de la terminal, separats de la resta de persones que estaven a l'aeroport, a l'espera del resultat de la PCR, la qual cosa es va anar coneixent al llarg de la tarda i nit. El balanç actual són 61 persones contagiades, si bé encara no se sap si estan infectades amb la variant omicrón, i es troben allotjades en un hotel en la zona de Schiphol sota vigilància de les autoritats locals, per a complir una quarantena d'almenys set dies si presenten símptomes, i de cinc dies si són asimptomàtics.

La resta dels passatgers que van obtenir un resultat negatiu en el test hauran de sotmetre's igualment a una quarantena domiciliària de cinc dies, fins a tornar a fer-se una nova PCR que, de ser negativa, se'ls permetrà aixecar la quarantena.

El Govern neerlandès va declarar aquest divendres al migdia la suspensió total de tots els vols procedents dels països del sud d'Àfrica com una mesura de prevenció després de la detecció de la nova variant del coronavirus a la regió.Encara que al llarg del divendres diversos països europeus van anar prohibint de manera individual el trànsit aeri des del sud d'Àfrica, a la tarda, els vint-i-set de la Unió Europea (UE) van acordar suspendre els vols a set països africans a causa de la nova variant, segons van informar a EFE fonts europees.

Sud-àfrica va confirmar el dijous la detecció d'aquest nou brot, identificada com a B.1.1.529, que posseeix múltiples mutacions i que ha despertat "preocupació" entre els especialistes, encara que el seu impacte encara ha de ser estudiat.