La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat aquest divendres cancel·lar les connexions aèries amb la regió del sud de l'Àfrica per una nova variant de coronavirus. En una piulada, Von der Leyen ha dit que la Comissió Europea recomanarà als estats membres activar "el fre d'emergència" per suspendre els vols des d'aquesta zona per una "variant preocupant", la B.1.1.529. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja va assegurar dijous que està "vigilant" aquesta nova variant, que té moltes mutacions. L'aparició d'aquesta nova variant i de noves restriccions ha afectat els mercats europeus, que pateixen fortes pèrdues.