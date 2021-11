El Tribunal General de la Unió Europea ha desestimat aquest divendres retornar cautelarment la immunitat als eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí després de la detenció de l'expresident a Sardenya. Segons argumenta el vicepresident del TGUE, "la detenció dels diputats no constitueix, per sí sola, un perjudici greu i irreparable" i, de fet, el cas de Sardenya "confirma" que les autoritats judicials estatals "no tenen intenció d'executar les ordres de detenció europees abans que el Tribunal de Justícia es pronunciï". Segons el TGUE, per tant, Puigdemont, Ponsatí i Comín "no corren el risc de ser entregats a les autoritats espanyoles en aquesta fase".