Milers de persones han sortit aquest dissabte al carrer a Viena, la capital d'Àustria, per protestar contra les noves mesures sanitàries imposades per frenar l'avanç del coronavirus al país, entre aquestes el confinament a nivell nacional.

La policia estima que unes 7.000 persones han participat en la manifestació que s'ha convocat la ciutat austríaca, on han criticat a més l'obligatorietat de vacunar-se contra la covid-19, una mesura que entrarà en vigor el febrer del 2022.

Els presents han exigit més "llibertat", si bé molts d'ells no han acudit a la protesta amb mascareta, fet que suposa una violació de les restriccions per convocar manifestacions.

Els prop de 1.300 agents desplegats per controlar la marxa per ara han mantingut un perfil baix. "No s'han produït incidents dignes de ser esmentats", ha indicat un portaveu de la Policia, que ha qualificat la situació de "dinàmica", tot i que les autoritats esperen que més gent se sumi al llarg de la tarda.

Està previst que les marxes --convocades per la formació d'extrema dreta Partit de la Llibertat-- s'estenguin a altres zones del país durant la jornada. El seu líder, Herbert Kickl, que ara està malalt de covid-19, veu les mesures "dictatorials".

El confinament entrarà en vigor dilluns a tot el país, si bé finalitzarà per als qui estiguin vacunats o hagin passat la malaltia el 13 de desembre. Per al canceller del país, la decisió del confinament ha arribat "tard", però ha estat la correcta perquè la situació "simplement no podia continuar així".

Aquest dissabte el país ha registrat 15.297 contagis, una mica per sota del màxim de 15.809 registrat el dia anterior, però la incidència setmanal supera els 1.000 casos per cada 100.000 habitants. 42 persones han mort en les últimes 24 hores i ara hi ha 2.881 persones en tractament hospitalari per coronavirus, 524 d'elles en unitats de vigilància intensiva, segons l'últim balanç del Ministeri de Salut.

El nombre total de contagis al país des que va començar la pandèmia ronda els 1.030.000 i els morts freguen ja els 12.000 (11.993).