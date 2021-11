Salut Empordà Cooperació (SEC), entitat a l’aixopluc de la Fundació Salut Empordà, ja ha dut a terme el curs de formació ecogràfica al personal mèdic del centre de salut de Thillé Boubacar, al Senegal. Les classes han anat a càrrec de dos professionals col·laboradors de l’entitat altempordanesa, la metgessa radiòloga de l’Hospital Josep Trueta de Girona, Victòria Garriga, i el metge de família del Consorci Sanitari de Terrassa, Enric Simó. Tots dos compten amb molta experiència en aquest tipus de context i formen part de l’associació Bahati, una ONGD que es dedica a fer arribar mitjans diagnòstics i a oferir formació en radiologia a països en vies de desenvolupament.

El curs va durar una setmana, del 28 d’octubre al 4 de novembre, i va consistir en explicar als metges del centre de salut el funcionament de l’ecògraf, conceptes d’ecografia obstètrica i d’exploració d’abdomen, abdomen agut, òrgans genitals i parts toves. Els professionals col·laboradors del SEC també van aprofitar la seva estada per a realitzar una valoració logística dels centres de Loboudou Doué i Marda, per al projecte que l’associació ha de desenvolupar el 2022.

Projecte de Thillé Boubacar

El projecte que Salut Empordà Cooperació va impulsar a Thillé Boubacar el 2018 incloïa la donació d’un ecògraf al centre de salut per donar resposta a les necessitats diagnòstiques del lloc. I, per poder treure el màxim rendiment a l’aparell, des del SEC es va contactar amb l’ONGD Bahati per tal que s’encarregués de la formació dels professionals senegalesos, que de seguida es va prestar a donar suport a la iniciativa sobre el terreny.

Els contactes entre ambdues entitats catalanes van començar fa gairebé dos anys però, a causa de la pandèmia del coronavirus, no ha estat fins ara que les condicions de seguretat han estat les adequades per a impartir les classes.

Des del 2018, el SEC ha invertit en el centre de salut de Thillé Boubacar 35.000 euros, procedents de Dipsalut, Ajuntament de Figueres, Col·legi de Metges de Girona, Col·legi de Farmacèutics de Girona, Taberna Libraria i de diverses persones que han fet donatius a títol individual.

D’altra banda, recentment Salut Empordà Cooperació ha obtingut l’acreditació com a organització no governamental per al desenvolupament (ONGD), que atorga l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta distinció permetrà al SEC optar a les subvencions que atorga la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació.