L'actor Alec Baldwin ha mort accidentalment a la directora de fotografia Halyn Hutchins amb una pistola d'attrezzo en el rodatge del western 'Rust' en l'estat nord-americà de Nou Mèxic.

Les autoritats estatals han confirmat que el també productor, de 68 anys, ha sigut qui ha disparat l'arma en el set de la pel·lícula, en un incident que s'ha produït sobre les 13.50 hores (hora local) en el Ranxo Bonanza Creek, informa la cadena nord-americana CNN.

Una portaveu de Baldwin ha indicat que el tret s'ha produït per accident, en fallar la pistola d'attrezzo, arreplega NPR.

Després de rebre el tret els serveis d'emergència han traslladat a la dona a l'Hospital de la Universitat de Nou Mèxic, on s'ha declarat la seva mort.

D'altra banda, en l'accident ha resultat ferit el director Joel Souza, de 48 anys, qui ha sigut traslladat al Centre Mèdic Regional Saint Vicente.

Les autoritats han assenyalat que la investigació està en curs i que no s'han presentat càrrecs. Mentre, la producció de la pel·lícula, dirigida per Souza i que comptava amb Baldwin com a productor i actor, s'ha detingut.