El fins aquest dissabte canceller federal d'Àustria, Sebastian Kurz, ha anunciat la seva dimissió i ha proposat l'actual ministre d'Afers Europeus i Internacionals, Alexander Schallenberg, com a successor. Kurz, esquitxat per un escàndol de presumpta corrupció que afecta el seu partit, ha fet pública la seva decisió en una roda de premsa en què ha assegurat que ha fet el pas per "reconstruir la confiança dins de la coalició", ja que algun dels partits del govern havien qüestionat la continuïtat de Kurz.

"El país necessita un govern que actuï amb una mà estable", ha esgrimit. Sobre el suposat cas de corrupció, ha dit que "estan equivocats" que es veu capaç de "refutar les denúncies que s'han presentat".