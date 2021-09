L'ambaixada de la República Popular de la Xina a Espanya ha commemorat aquest dimarts la seva festa nacional, que se celebra l'1 d'octubre, amb una celebració virtual en la qual l'ambaixador Wu Haitao ha posat en relleu els «èxits històrics» aconseguits pel seu país en aquest període, entre ells, «la construcció integral d'una societat modestament acomodada, l'erradicació de la pobresa absoluta, i la contribució de més d'un 70% al balanç global de la reducció de pobresa». Wu Haitao ha subratllat també que la Xina «s'ha consolidat com a segona economia mundial, a més de ser el país amb major volum de comerç de béns i el principal receptor d'inversions estrangeres». Com a exemple del seu impuls econòmic global, va indicar que la seva iniciativa estratègica de la Franja i la Ruta, més coneguda com a Nova Ruta de la Seda, ha aconseguit incorporar ja a 141 països i 32 organitzacions internacionals, situant-se com la plataforma més gran per a la cooperació global.

En aquesta celebració de la festa nacional xinesa va participar la secretària d'Estat d'Afers exteriors, Ángeles Moreno, que va destacar «les excel·lents relacions existents» entre la Xina i Espanya, que «s'han mostrat fortes malgrat la pandèmia». «Espanya -va indicar Ángeles Moreno- considera a la Xina un soci comercial de primer ordre» i va apuntar que les empreses espanyoles «capdavanteres en sectors clau com a infraestructures, energies renovables o agroindústria» ofereixen «un gran potencial per a les noves necessitats de l'economia xinesa».

Segons va dir l'ambaixador Wu Haitao, la Xina concedeix «summa importància» a la relació amb Espanya pel paper que juga en l'àmbit europeu i internacional, i advoca per «explorar la cooperació pràctica» en àmbits com el de les energies renovables, els ports, la logística i les ciutats intel·ligents, a més de «potenciar la cooperació tripartida amb Amèrica Llatina i Àfrica».