L'expresident Carles Puigdemont ha sortit aquest divendres a la tarda de la presó de Sàsser, a Sardenya, on era des d'ahir al vespre quan el va detenir la policia italiana. Enmig d'una gran expectació mediàtica, Puigdemont ha sortit a peu del recinte penitenciari i ha assegurat que "Espanya mai perd una oportunitat de fer el ridícul" Puigdemont també ha dit que la decisió del TGUE era "claríssima" sobre la suspensió de les euroordres. Puigdemont es podrà moure per Sardenya i la Unió Europea i té una vista judicial per l'euroordre a Sàsser el 4 d'octubre.