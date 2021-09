La Unió Europea dicta cada any l'expulsió d'uns 500.000 estrangers des del 2008, però menys del 20% finalment retorna al seu país d'origen. En un informe publicat aquest dilluns, el Tribunal de Comptes de la UE atribueix "el baix nombre de migrants irregulars retornats" a la difícil cooperació amb els estats d'origen. "L'actual sistema de retorn de la UE presenta nombroses ineficiències que produeixen l'efecte contrari al desitjat: en comptes de dissuadir, fomenta la migració il·legal", apunta Leo Brincat, membre del Tribunal de Comptes responsable de l'informe.

A part de la manca de "sinergies" entre els països membres de la UE per gestionar els retorns, els auditors europeus asseguren que no hi ha suficients "incentius" per tal que aquests tercers països acceptin els seus nacionals. Així, recomanen fer acords no vinculants que permetin una certa "flexibilitat".

L'Afganistan és el país on la UE ha vist més difícil retornar migrants que no havien obtingut el permís per quedar-se al bloc europeu. De mitjana, cada any s'ordena l'expulsió de gairebé 30.000 afganesos, però només uns 4.000 acaben marxant, segons les dades recopilades pel Tribunal de Comptes.Pel que fa al Marroc, cada any s'expulsa més del 40% d'aquells que no aconsegueixen l'autorització per quedar-se a la UE.