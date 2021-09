Els Estats Units commemoren aquest dissabte el 20è aniversari dels atemptats terroristes de l'11-S amb una emotiva cerimònia de record a les 2.977 víctimes a Nova York.

A l'acte, on el protagonisme és de les famílies, es llegeixen els noms de cadascuna de les víctimes, i hi ha sis moments de silenci per marcar els dos impactes dels avions a les Torres Bessones, l'atac contra el Pentàgon, la caiguda del vol 93 i l'ensorrament de cadascuna de les Torres.

El president dels Estats Units, Joe Biden, és a la cerimònia, juntament amb la seva dona, els Obama, o els Clinton. La lectura dels noms l'ha iniciat Mike Low, que va perdre la seva filla Sarah als atacs. «Van ser els dies més foscos de la nostra vida», ha dit.