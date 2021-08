La violència i la inestabilitat segueixen protagonitzant les últimes hores de l’evacuació aliada de l’Afganistan. Ahir es va produir una nova explosió a prop de l’aeroport de Kabul després que un atac amb coets impactés en un habitatge a la zona residencial de Khajeh Baghra. La detonació dels projectils va matar almenys sis persones, entre elles un menor d’edat, segons va confirmar la policia afganesa.

L’atac es va produir tres dies després de l’atemptat terrorista a l’aeròdrom de la capital afganesa, que va matar 170 persones i en va ferir 15 i que va ser reivindicat pel grup Estat Islàmic a Khorasan (ISIS-K). La massacre es va produir mentre els països occidentals estaven completant les seves operacions d’evacuació.

Els Estats Units van respondre a aquesta nova explosió llançant una operació aèria amb drons en la qual va assassinar «múltiples terroristes suïcides» que, segons el Pentàgon, suposaven una «amenaça imminent», ja que es dirigien en un vehicle cap a l’aeroport de la capital afganesa per seguir estenent el caos. L’operatiu militar nord-americà va produir «importants explosions secundàries», cosa que indicaria que el vehicle anava carregat amb una quantitat substancial de material explosiu.

Com ja va fer en la seva etapa com a vicepresident de Barack Obama, el president Joe Biden sembla que apostarà per la via aèria per neutralitzar l’avanç de l’ISIS-K i les seves accions terroristes contra objectius occidentals. No obstant això, a l’hora de tancar aquesta edició encara no hi havia informacions oficials que confirmessin que l’atac amb coets i els terroristes abatuts posteriorment per l’exèrcit americà estaven correlacionats.

Després de l’atemptat a l’aeroport de Kabul de dijous passat, Biden ja va advertir que era «molt probable» que es produís un nou atac terrorista imminent, la qual cosa va forçar l’acceleració de les maniobres d’evacuació portades a terme per les potències aliades, que en els últims tres dies han acabat la seva sortida definitiva de país després de gairebé dues dècades de guerra

Ahir, el president dels EUA va tornar a advertir de l’«alta probabilitat» que es cometi un altre atemptat en les pròximes 25 o 36 hores. El seu assessor de seguretat nacional, Jake Sullivan, va assegurar que Washington seguirà treballant amb els talibans per garantir que els que vulguin abandonar l’Afganistan puguin seguir fent-ho a partir de la data límit del 31 d’agost. Sullivan també va confirmar que els EUA no tindran una ambaixada al nou règim jihadista, però que estudiaran altres «atacs» contra ISIS-K, probablement amb drons: «Els Estats Units són capaços de suprimir l’amenaça terrorista a l’Afganistan sense mantenir una presència militar permanent sobre el terreny».

Segueix l’evacuació

Aquest increment de la inestabilitat de Kabul arriba en les últimes hores de la retirada occidental, que té fins a demà com a data límit per sortir de país. Més de 117.000 persones han estat evacuades per les forces aliades des que el passat 15 d’agost els talibans es van fer amb el control militar de la capital, la qual cosa suposa la major operació de rescat aeri de la història.

Tot i aquest important esforç de coordinació per rescatar i evacuar cossos diplomàtics, empleats d’organitzacions humanitàries, militars i col·laboradors afganesos, les maniobres també han deixat gent enrere. Aliats com Alemanya, el Regne Unit o els Països Baixos han donat per finalitzades les seves operacions de repatriació en els últims dies sense incloure alguns dels seus ciutadans o afganesos que, durant anys, van col·laborar amb ells.

A partir de l’1 de setembre els talibans passaran a controlar l’aeroport de Kabul, una infraestructura clau que van prometre mantenir oberta per als vols comercials. Un centenar de governs de tot el món han comunicat haver rebut garanties dels talibans que els ciutadans afganesos que vulguin sortir el país a partir de llavors comptaran amb una passadís segur per a poder fer-ho en avió.

L’atemptat de dijous i les constants tensions per les accions terroristes de ISIS-K fan trontollar l’estratègia talibana, que busca una transició pacífica el poder per integrar un Govern que integri líders de les diferents tribus i ètnies de país.