Els talibans han arribat als afores de Kabul, on el Govern afganès va reconèixer que es van produir "trets", encara que els insurgents asseguren que no entraran a la capital per la força i estan negociant una transició de poder.

"A diverses àrees remotes de Kabul s'han sentit trets. Les forces de seguretat del país, en coordinació amb els socis internacionals, controlen la situació de seguretat a Kabul", ha assegurat a Twitter l'oficina del Palau Presidencial afganès.

La situació és de pànic a la capital, amb les autoritats afganeses demanant a tots els funcionaris que abandonin els seus llocs de treball i vagin a les seves llars, mentre tanquen botigues i bancs, amb el trànsit paralitzat per grans embussos.

Els talibans, en un comunicat, han demanat als seus combatents, després de prendre el control de gairebé la totalitat del país, "no lluitar a Kabul" i que romanguin "a les portes" de la capital, sense tractar d'entrar a la ciutat.

"Atès que la capital Kabul és una ciutat gran i densament poblada, els mujahidins de l'Emirat Islàmic (com s'autodenominen els talibans) no tenen la intenció d'entrar a la ciutat per la força o combatre, sinó més aviat entrar a Kabul pacíficament", van remarcar els insurgents.

Per a això, han continuat, "s'estan duent a terme negociacions per garantir que el procés de transició es completi de manera segura, sense comprometre la vida, la propietat i l'honor de ningú, i sense comprometre la vida dels ciutadans de Kabul".

Mentrestant, han insistit que el control de la seguretat a Kabul continua recaient "a l'altre bàndol", i han recordat a la població que no tenen "intenció de venjar-se de ningú", inclosos els que van servir a l'Exèrcit, la Policia o en l'Administració: "Estan perdonats i fora de perill, ningú serà objecte de represàlies".

"Tots han de romandre en el seu propi país, en la seva pròpia llar, i no intentar sortir del país", van sentenciar.

L'aguait dels talibans havia augmentat la pressió per a tractar de trobar una sortida d'urgència de part de la població davant la probable caiguda de la ciutat, un temor que plana sobre funcionaris públics, acadèmics, periodistes i, sobretot, entre aquells que han treballat amb algun dels països que van enviar tropes a l'Afganistan per a combatre als insurgents.

El Govern estatunidenc va dir a principis d'aquest mes que ja tramitava unes 20.000 sol·licituds de visat d'afganesos que van ajudar als seus soldats al costat dels seus familiars, almenys 50.000 persones més.

Aquest cap de setmana s'espera que arribin a Kabul una majoria dels 4.000 militars estatunidencs que el Pentàgon ha decidit enviar a la capital afganesa per a l'evacuació de la major part del personal de l'ambaixada dels EUA i de ciutadans afganesos.

Altres països com el Canadà, Alemanya, el Regne Unit o Espanya també han anunciat la pròxima evacuació de part del personal de les seves ambaixades i d'altres ciutadans afganesos amb les seves famílies que van treballar braç a braç amb ells durant aquestes dues dècades.