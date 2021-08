França exigeix des d'aquest dilluns el passaport covid per anar a restaurants, bars, locals d'oci i culturals. Això implica que s'hagi d'acreditar que s'està vacunat, poder justificar que s'ha passat la malaltia o tenir un test negatiu realitzat durant les últimes 72 hores. A Perpinyà, aquest migdia moltes terrasses estaven a mig gas i alguns restauradors reconeixien que la mesura els farà perdre clients. Entre els usuaris, diversitat d'opinions. I és que alguns creuen que el passaport és una mesura encertada que dona "certa" seguretat però d'altres admeten que, en part, es tracta d'una manera "encoberta" d'obligar la gent a vacunar-se.

El passaport covid és obligatori a França des de fa setmanes per anar al cinema, esdeveniments culturals o museus i des d'aquest dilluns ho és també per als centres comercials, el transport de llarga distància o per anar a un bar o restaurant. Des d'avui, tot aquell qui ho faci haurà de presentar-lo acreditant que s'està vacunat, que ha passat la malaltia o amb una PCR negativa.

La mesura ha generat una gran controvèrsia i en els darrers dies hi ha hagut importants manifestacions en contra. A Perpinyà, a la Catalunya Nord, aquest dilluns la majoria dels clients dels establiments sabien que havien de mostrar el seu "passi" si es volien asseure en alguna de les terrasses, ja sigui a través del telèfon mòbil o bé en paper.

Malgrat el bon temps, aquest migdia moltes terrasses del centre de la ciutat estaven a mig gas i alguns dels seus propietaris admetien que la mesura els farà perdre clients. D'altres creuen que augmentaran les comandes per emportar o que propiciarà que molta gent opti per quedar-se a casa. És el cas de Nicolàs, el responsable d'un restaurant d'hamburgueses, Diu que caldrà esperar uns dies per valorar-ho però augura un increment de menjar per endur i veu amb cert recel la mesura. "No crec que millori les dades", afirma.

Tampoc ho creu un client de l'establiment, Sergio Lledó. Lledó pensa que s'està obligant els establiments a fer més funcions de les que haurien de fer i que això provocarà que la gent no surti o faci "trampa". "No crec que funcioni, ni que sigui la millor manera de fer pedagogia", afegeix.

Certa "seguretat"

L'Aurélie ha vingut a Perpinyà de vacances amb unes amigues des de Lió. Veu bé la mesura perquè tant ella com la resta de la seves companyes estan vacunades però entén que els que no tinguin el vaccí no ho vegin igual. "Permet sortir amb una mica més de seguretat però, al final, limita les persones que no tenen el passaport", assegura. "Pot dividir grups on la meitat estiguin vacunats i l'altra meitat, no", afegeix.

També ho veu així la Marine. "Penso que hi haurà gent que preferirà quedar-se a casa perquè no volen això, voldrien més llibertat", afirma. En Maxime, en canvi, ho valora com un "petit gest" que, tot i que no dona seguretat absoluta, és "important".