Les persones que s’hagin vacunat a l’estranger podran obtenir el certificat covid digital de la UE (CCD), segons ha anunciat aquest divendres el Departament de Salut. Fins ara aquesta informació no es registrava de forma estructurada a l’historial electrònic compartit i el sistema informàtic no permetia generar el certificat europeu de vacunació. Aquest canvi, també ha de servir per millorar el registre de cobertura vacunal, ja que fins ara no es podia incloure en les dades de vacunació poblacional. El CCD és un document oficial que requereix un certificat oficial emès per l’autoritat competent on s'ha rebut les dosis, tant si és una com dues, amb tota la informació requerida per al registre.

El certificat només es genera si les vacunes són les autoritzades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquestes vacunes són Comirnaty (Pfizer/BioNtech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Covishield, Janssen, Sinopharm i Sinovac Biotech.