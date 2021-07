El Govern alemany ha anunciat aquest diumenge que ja contempla obertament la possibilitat d'aixecar la restriccions a la població ja vacunada, segons ha informat el cap de Gabinet del Govern alemany.

«Els vacunats tindran definitivament més llibertats que els no vacunats», ha explicat Helge Braun al dominical Bild am Sonntag durant una entrevista en la qual ha demanat a la població vacunar-se per gaudir d'aquests avantatges.

Així mateix, Braun, també metge de professió, ha indicat que l'eficàcia de les vacunes contra l'especialment contagiosa variant delta no faria necessari un tancament d'activitats com les que es van tancar quan va començamar la pandèmia. No obstant això, sí podrien influir en les polítiques del Govern sobre la població que no s'hagi vacunat.

«En el cas d'un augment de contagis, els no vacunats haurien de limitar els seus contactes. Això significa que podrien veure restringida la seva "assistència a restaurants, cinemes o estadis».

Alemanya fa dues setmanes que registra un augment de la incidència de casos setmanals per 100.000 habitants. Si continua així la tendència, les escoles del país podrien quedar afectades per noves mesures preventives.

«Pares, mestres, personal no docent i conductors d'autobusos escolars han de vacunar-se per reduir el perill per als nens», ha declarat Braun, qui ha recomanat que es mantingui l'ús obligatori de mascaretes a l'aula i al transport públic, ha explicat.

Alemanya ha registrat 1.387 nous casos de coronavirus en les últimes 24 hores i la incidència en els últims set dies se situa en 13,8 contagis per cada 100.000 habitants, ha informat avui l'Institut Robert Koch (RKI).

La incidència va ser el dia anterior de 13,6 casos, xifra que suposa que el valor ha estat augmentant des de fa dues setmanes i mitja de manera contínua. El 6 de juliol va aconseguir el seu punt més baix en quedar-se a 4,9 nous contagis.