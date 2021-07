Els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí al·leguen en la causa al Tribunal General de la Unió Europea per reclamar la seva immunitat que el Tribunal Suprem no era «competent» per demanar el suplicatori al Parlament Europeu. Segons el resum del cas publicat pel TGUE, tots tres es queixen que l'Eurocambra no va respectar el seu dret a un tribunal establert per la llei quan va acceptar la petició del Suprem per aixecar la seva immunitat. La defensa de Junts ja s'havia queixat d'això des de l'inici del suplicatori, així com d'«irregularitats» durant el procediment, que ara s'inclouen a la demanda contra la cambra per aixecar la protecció als independentistes que tenen una euroordre pendent per la causa de l'1-O.

Així, els eurodiputats de Junts acusen el Parlament Europeu de no haver gestionat de forma «imparcial» el seu cas, «d'apartar-se dels criteris» aplicats anteriorment en procediments similars i de «vulnerar el seu dret a ser escoltats» i a «accedir a documentació». A més, els independentistes al·leguen que no es va «motivar de manera suficient i adequada» ni l'acceptació del suplicatori ni «diverses decisions» durant la fase al Comitè d'Afers Legals presidit per l'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez.

Per últim, denuncien «manca de claredat» sobre «l'abast de la suspensió de la immunitat». És a dir, què implica realment perdre aquesta protecció parlamentària. En aquest sentit, la defensa de Junts afegeix que la pràctica habitual del Parlament Europeu és «no suspendre la immunitat dels eurodiputats a efectes de la seva detenció si no hi ha una condemna», com és el cas de Puigdemont, Comín i Ponsatí.Tots tres mantenen ara mateix la immunitat gràcies a unes mesures cautelaríssimes que va decretar el TGUE al juny a l'espera d'analitzar les observacions de la cambra. Els seus serveis jurídics ja han fet aquest pas i demanen que se'ls hi retiri un altre cop mentre es jutja el cas a Luxemburg, que podria trigar més d'un any en resoldre la disputa.