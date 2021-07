El govern d'Alemanya ha inclòs aquest divendres a tota Espanya en la llista de regions de risc per covid, el menor dels seus tres nivells d'alerta, a causa de l'avanç de contagis per la cinquena ona de la pandèmia de coronavirus, segons ha anunciat el ministre d'Exteriors del país germànic. La mesura s'aplicarà a partir del pròxim diumenge 11 de juliol.

La inclusió en la llista de regions de risc -al contrari que les qualificacions de "risc per alta incidència" i "risc per variant perillosa"- implica que tant els turistes alemanys que optin per viatjar a Espanya o els espanyols que viatgin a Alemanya hauran de presentar un test PCR o d'antígens negatiu, estar vacunat amb la pauta completa o haver superat la malaltia. En cas contrari, hauran de fer quarantena.

Un dels criteris clau perquè Alemanya declari zona de risc una regió és que la incidència acumulada en set dies superi els 50 casos per cada 100.000 habitants.

Fins ara eren considerades zones de risc Andalusia, Catalunya, Cantàbria, Navarra, La Rioja, Euskadi i Ceuta. Balears i Canàries, els dos principals destins dels turistes alemanys a Espanya, no eren considerades zones de risc.

La decisió d'Alemanya arriba després que França desaconsellés als seus ciutadans viatjar a Espanya per l'elevada incidència i l'assot de la variant delta, especialment entre els joves que encara no s'han vacunat.