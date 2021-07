L'operador turístic belga Summer Bash, que organitza viatges juvenils, ha anunciat que repatriarà tots els clients que té a l'Estat després de detectar 15 positius de Covid-19. Tots ells, en grups de joves que passaven les vacances a Lloret de Mar, Malgrat de Mar i Calella. "No volem assumir cap risc i per això anul·lem immediatament els viatges; la situació empitjora dia rere dia", diu l'empresa en unes declaracions que recull la radiotelevisió pública belga RTBF. Segons Summer Bash, els positius s'han detectat en tres grups que sumen 271 joves. Actualment, tots es troben passant la quarantena a Lloret. L'Ajuntament, per la seva banda, té constància que s'han detectat sis positius en un grup de quinze joves belgues.

Després de detectar contagis de Covid-19 entre joves que havien estat a la Costa Brava, l'operador turístic belga va dur a terme un cribratge massiu. Aquest dimecres, segons recullen diversos mitjans, Summer Bash va fer proves ràpides a 271 joves que han vingut de vacances a la Costa Brava i al Maresme.

Els tests van aflorar quinze positius de Covid-19. Dos d'ells, a Lloret de Mar; cinc més, a Malgrat de Mar, i els vuit restants, a Calella. Tots aquests casos positius estan passant la quarantena en un allotjament –una vila, concreten els mitjans belgues- de Lloret de Mar.

Davant d'això, el touroperador ha explicat a la radiotelevisió pública belga que suspèn tots els seus viatges previstos a la zona. "No volem córrer cap risc i cancel·lem immediatament tots els viatges a Espanya; i això es deu a què la situació empitjora dia rere dia", recull RTBF. La decisió afecta uns 350 joves que estan estiuejant a la Costa Brava Sud i el Maresme.

L'operador turístic ja ha enviat autobusos des de Bèlgica per recollir els joves i portar-los de retorn a casa. Mentrestant, Summer Bash ha cancel·lat les diferents excursions que tenia previstes i demana als joves que no surtin de les seves habitacions.

Només quinze allotjats a Lloret

Des de l'Ajuntament de Lloret de Mar, per la seva banda, concreten que tenen constància que s'han detectat sis positius entre un grup de quinze joves belgues allotjat al municipi. "Tenim constància que hi ha una agència belga amb una operativa de 300 clients a Catalunya, dels quals només quinze estan allotjats a Lloret de Mar", concreten des del consistori."I d'aquests quinze, sis han donat positiu", hi afegeixen. "Està previst que avui tornin cap a casa", explica l'Ajuntament de Lloret.