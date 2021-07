L'expresident Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras s'han retrobat aquest dimecres a Waterloo després de més de tres anys i mig. L'última vegada que es van veure públicament va ser en el ple del 27 d'octubre del 2017, quan es va votar la declaració d'independència. Després d'obtenir l'indult del govern espanyol, el líder d'ERC, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, l'exconsellera de Treball Dolors Bassa i la diputada d'ERC Meritxell Serret han viatjat fins a Bèlgica per visitar el líder de JxCat. És la tercera parada d'una ronda de visites per Europa ara que ja han sortit de la presó per la mesura de gràcia.

La primera va ser Ginebra, on es van reunir amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'exdirigent de la CUP, Anna Gabriel. La segona, a Estrasburg, va servir per mantenir trobades amb eurodiputats.

Si bé la intenció inicial de Junqueras era reunir-se amb Puigdemont a Estrasburg, finalment l'esperat retrobament dels dos líders independentistes ha estat a Waterloo. Poc després que ERC anunciés la visita a la seu de l'Eurocambra, fonts de JxCat van assegurar que Puigdemont no hi aniria perquè no intervenia en aquesta sessió plenària, malgrat que fins ara sempre ha parlat a tots els plens.

"Serà una oportunitat més de parlar amb ell i de compartir visions sobre el present i el futur", va assegurar Junqueras dimarts des d'Estrasburg. També va negar que calgués "cap reconciliació" amb Puigdemont, malgrat les discrepàncies polítiques i els moments de tensió que han exhibit als mitjans i en llibres en els últims tres anys i mig.