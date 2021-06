El G7, el grup de les economies més desenvolupades del món, va anunciar aquest diumenge un acord per a donar més de mil milions de dosis de vacunes contra la covid-19 als països en desenvolupament. "Em complau anunciar el compromís (del G7) de mil milions de dosis de vacunes, bé directament o a través de finançament de (el programa internacional) COVAX", va dir el primer ministre britànic, Boris Johnson, amfitrió del cim celebrat a Cornualles (sud-oest d'Anglaterra), en la roda de premsa de clausura del cim.

En el comunicat final de la reunió, subscrit pels líders del Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya, el Japó, el Canadà i els Estats Units, es concreta que el compromís de donacions directes aconsegueix les 870 milions de dosis, la meitat de les quals s'hauran de destinar abans del final d'enguany a través del programa COVAX.En la seva intervenció, Johnson va dir que cent milions d'aquestes dosis sortiran del Regne Unit. La declaració conjunta explica que els compromisos adquirits pels set països des del començament de la pandèmia, ja sigui via contribucions financeres o donacions directes, eleven el total de la cooperació a 2.000 milions de dosis.

Els experts calculen que seran necessàries 11.000 milions de dosis com a mínim per a derrotar a la pandèmia a nivell global. Preguntat sobre la suspensió de les patents de vacunes -una mesura preconitzada per més de cent països a tot el món, inclòs Estats Units-, Johnson va dir que "el veritablement important és elevar la capacitat de manufactura a tot el món, especialment a Àfrica". "El camí a seguir és vendre les vacunes a preu de cost, defensem el model d'Oxford/AstraZeneca", va dir Johnson, qui va insistir en la necessitat d'accelerar la transferència de coneixement i de tecnologia manufacturera als països en desenvolupament.