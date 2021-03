Arriba la vuitena edició de la campanya Let's Clean Up Europe

La campanya Let's Clean Up Europe (LCUE) d'enguany tindrà lloc el cap de setmana del 7 al 9 de maig i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ja té obertes les inscripcions per tal que les persones que vulguin participar-hi, inscriguin al web de l'Agència les seves activitats de neteja.

Després d'una edició de 2020 que es va veure molt afectada per la pandèmia de la Covid-19, aquest any 2021 s'espera que augmenti la mobilització dels voluntaris que cada any han dut a terme les seves accions de neteja al medi natural.



Netejar els entorns per ser conscients dels residus que generem

La LCUE és una campanya a nivell europeu amb l'objectiu de conscienciar la societat sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura. L'eina comunicativa més important que utilitza la LCUE per tal d'acomplir els seus objectius estratègics és incentivar l'organització d'accions de neteja al medi natural de tot Europa per part dels seus ciutadans. Aquesta iniciativa va néixer en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, gràcies a la implicació de diferents autoritats europees amb un mateix objectiu: la promoció de les pràctiques de prevenció de residus a nivell europeu. Al llarg dels anys, la LCUE ha anat adquirint una identitat pròpia i, actualment, hi participen desenes de milers de persones de tots els països europeus.





Any rere any, l'Agència de Residus de Catalunya dona suport a la LCUE a través de la difusió dels seus missatges, així com amb tot un seguit d'accions de promoció entre la ciutadania de Catalunya per tal que el teixit social i associatiu del país es mobilitzi per dur a terme tantes accions de neteja com sigui possible per tot el territori català. Per a l'edició d'enguany, l'ARC ha elaborat un vídeo promocional per incentivar la participació, actualitza constantment al seu web un mapa interactiu amb les accions de neteja inscrites en motiu de la LCUE i organitza seminaris per tal d'assessorar en l'organització d'aquest tipus d'accions i en una correcta gestió dels residus recollits del medi natural.



La LCUE en xifres

Aquest 2021, la LCUE arriba a la seva vuitena edició. Des de l'any 2014, centenars d'entitats i milers de ciutadans de tota la Unió Europea han dut a terme accions de neteja i de difusió dels missatges per conscienciar la societat sobre la necessitat de tenir cura del medi natural que ens envolta i ens acull.

Tot i la situació de pandèmia mundial, l'any 2020, es van dur a terme a Catalunya un total de 167 accions de neteja, gràcies a la participació de més de 3.200 voluntaris, els quals van poder recollir fins a 32,56 tones de residus.

Així, des de l'any 2014, a Catalunya s'han dut a terme més de 1.300 accions en diferents punts del territori, en les quals s'han recollit del medi natural més de 350 tones de residus. A nivell europeu, l'any 2019 van participar a la LCUE al voltant de 675.000 voluntaris, que van recollir més de 256.000 tones de residus.