La Unió Europea assegura que Pfizer produeix vacunes més ràpid del previst

La Unió Europea podrà complir els seus objectius de vacunació aquest trimestre malgrat els retards en el lliurament de vacunes d'AstraZeneca, ja que Pfizer està produint més ràpidament del planejat, va dir el comissionat d'indústria de la UE, Thierry Breton.

AstraZeneca va reconèixer el divendres que intentaria lliurar 30 milions de dosis a la UE per a fins de març, per sota d'una obligació contractual de 90 milions i una promesa anterior feta el mes passat d'administrar 40 milions de dosis. Breton va dir en declaracions a la ràdio francesa Europe 1 que el retard era inacceptable, però que ara com ara no hi havia plans per a demandar a l'empresa. "La bona notícia és que, tot i que hi ha retards amb AstraZeneca, no arribarem tard amb el nostre programa de vacunació en el primer trimestre", va dir Breton. "Pfizer està produint més, molt més del planejat i ens lliurarà més vacunes", va agregar.

Els líders de la UE han estat criticats per un llançament més lent de les vacunes que en altres països com Gran Bretanya o els Estats Units a causa d'un procés d'aprovació i compra més llarg i retards repetits en els lliuraments.

El laboratori AstraZeneca va anunciar ahir nous retards en el lliurament de la seva vacuna contra la COVID-19 a la Unió Europea. S'està a l'espera que la UE aprovi els permisos perquè una fàbrica de Leiden, als Països Baixos, del grup Halix subministri l'injectable d'Oxford-AstraZeneca.

Breton va dir que AstraZeneca tenia problemes amb les proves, que eren un senyal de problemes logístics, i va instar la seva junta directiva a prendre mesures. També va criticar al seu director executiu d'origen francès, Pascal Soriot, per romandre a Austràlia malgrat els problemes.