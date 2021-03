La pandèmia deixa ja més de 119 milions de contagis arreu del món

La pandèmia de coronavirus ha deixat gairebé 490.000 casos i prop de 10.000 morts arreu del món durant les últimes 24 hores, després de superar la barrera dels 119 milions de contagis, segons l'últim balanç que ha actualitzat aquest dissabte la Universitat Johns Hopkins.

El centre ha assenyalat a través de la seva pàgina web que durant l'últim dia s'han confirmat 487.331 contagis i 9.820 morts, cosa que situa els totals en 119.060.652 i 2.639.456, respectivament, amb 67.397.962 persones recuperades de la Covid-19.

Els Estats Units és el país més afectat en xifres totals, amb 29,3 milions de casos i 532.590 morts. Per darrere ja està el Brasil, que ha avançat l'Índia en les últimes hores. Tots dos països registren uns 11,3 milions de casos i tot i que el país sud-americà supera àmpliament l'Índia en decessos: 275.105 per 158.446 defuncions.

Per la seva banda, Mèxic és el tercer país en número de morts, amb 193.851, si bé figura en el tretzè lloc en nombre de contagis a nivell global.

França també s'ha sumat en les últimes hores a Rússia i al Regne Unit en el grup de països per sobre dels quatre milions de casos, mentre que entre els tres i els quatre milions hi ha Espanya i Itàlia. En l'interval entre els dos i els tres milions hi ha Turquia, Alemanya, Colòmbia, l'Argentina i Mèxic.