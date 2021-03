Revelen l'origen real del blau metàl·lic en la naturalesa

Un estudi efectuat a la Universitat de Cambridge ha aconseguit identificar per primera vegada la causa específica de la producció del color blau metàl·lic en la naturalesa. D'acord a una nota de premsa, la investigació realitzada sobre la planta 'Viburnum tinus' va permetre comprovar que els fruits blaus metàl·lics que produeix deuen la seva tonalitat a la incorporació de lípids en la paret cel·lular.

A tot el Regne Unit i en bona part d'Europa s'observa la presència de la planta 'Viburnum tinus', que crida l'atenció per la inusual intensitat del color blau metàl·lic dels seus fruits. Se sap que els fruits són rics en greix i que el seu contingut nutricional i el seu aspecte són irresistibles per a les aus. No obstant, ningú fins avui havia explicat les causes reals d'aquest color.

Els científics de Cambridge van voler descobrir-ho, i és així que van utilitzar microscòpia electrònica per estudiar l'estructura d'aquests fruits. Tot i que els denominats colors estructurals ja havien sigut identificats en la naturalesa, com per exemple en el cas d'algunes papallones, es tracta de la primera ocasió en què es comprova que una estructura amb aquestes condicions deu la seva tonalitat a la incorporació de greixos o lípids.

Es diuen colors estructurals aquells tons que es poden observar en la naturalesa que no provenen de pigments, sinó de les característiques de l'estructura interna de cada ésser viu. A més d'algunes papallones, com s'ha esmentat anteriorment, un altre exemple són les plomes dels paons.

Un resultat únic

Tot i així, l'anàlisi de microscopi dels fruits de la planta 'Viburnum tinus' va permetre arribar a un resultat únic fins avui: es va apreciar en la seva estructura la presència de successives capes de diminutes gotes de lípids. A més, aquestes estructures lipídiques s'incorporen a la paret cel·lular sobre la pell exterior dels fruits, i així generen el sorprenent color blau metàl·lic que els caracteritza.

Alhora, per sota de l'estructura indicada es van observar pigments vermells destinats a absorbir la lluminositat que no es reflecteix sobre la capa greixosa. Aquesta característica elimina la dispersió lluminosa i provoca que el to blau dels fruits sigui encara més intens i brillant.

Els investigadors també creuen que aquest color funciona com un senyal per a les aus pel seu contingut nutricional. Moltes espècies d'ocells relacionarien directament el to blavós amb la presència de greixos, afavorint així el consum dels fruits i la propagació de les llavors.

Aplicació en aliments i indumentària

Finalment, els investigadors van destacar que aquest descobriment pot tenir un impacte positiu en la indústria alimentària i la producció tèxtil. Això es deu a la possibilitat de generar nous pigments naturals a partir dels colors estructurals, com el blau metàl·lic dels fruits de la planta 'Viburnum tinus'.

Els pigments s'utilitzen per acolorir aliments i peces d'indumentària, però en molts casos es fan servir opcions sintètiques que no resulten sostenibles des del punt de vista ambiental o que causen controvèrsia en l'àmbit de la salut. Aquest nou descobriment podria convertir-se en una interessant aportació per a un millor desenvolupament dels pigments naturals.