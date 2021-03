Aquestes són les noves imatges de Mart

El vehicle robòtic Perseverance va realitzar el seu primer trajecte sobre la superfície de Mart en recórrer 6,5 metres, un desplaçament que constitueix la primera fita per a aquesta missió, segons han informat aquest mateix divendres, 5 de març, científics de la NASA. Dues setmanes després de la seva arribada al planeta vermell, ocorreguda el passat 18 de febrer, el "rover" va donar els seus "primers passos" dijous passat a la tarda, en moure's poc més de quatre metres cap endavant, després girar cap a l'esquerra uns 150 graus i finalment retrocedir uns 2,5 metres.

"El nostre primer viatge va estar increïblement bé", ha assenyalat en roda de premsa Anais Zarifian, enginyera del Laboratori de Propulsió (JPL, en anglès) de la NASA i que forma part de l'equip responsable de les proves de mobilitat del Perseverance. "Ara estem segurs que el nostre sistema de propulsió està llest per a funcionar, capaç de portar-nos on la ciència ens ho permeti durant els propers dos anys", hi ha ha afegit.

Et pot interessar El rover de la Nasa aterra a Mart i envia les primeres fotografies del planeta.

En la roda de premsa, els membres de l'equip han mostrat imatges en les quals s'observen les empremtes del vehicle sobre la superfície rocosa de Mart. Katie Stack Morgan, científica adjunta de la missió, ha anunciat que el lloc al cràter Jezero on va arribar el Perseverance ha estat denominat Octavia E. Butler, en honor a l'escriptora de ciència ficció del mateix nom nascuda a Califòrnia (EUA).

Segons ha explicat, els últims dies, el vehicle va realitzar actualitzacions de programes i diverses proves, entre les quals es va incloure el desplegament de dos sensors de vent de l'instrument Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), desenvolupat pel Centre d'Astrobiologia (INTA-CSIC), amb seu a Espanya. Així mateix, els científics de la missió van desplegar per primera vegada el braç robòtic de 2 metres de llarg del "rover", i durant dues hores van flexionar cadascuna de les seves cinc articulacions.

El subdirector de missió, Robert Hogg, ha dit que estan realitzant una anàlisi per tal de determinar el millor lloc per col·locar l'helicòpter Ingenuity Mars. Hi ha afegit que preveuen culminar abans de l'estiu les primeres proves i mesuraments necessaris abans que l'helicòpter pugui realitzar el seu primer vol en l'aire marcià.

En les seves primeres dues setmanes al planeta vermell, el Perseverance ha enviat ja unes 7.000 imatges captades a través del "conjunt de càmeres més avançat que mai hagi viatjat a Mart", com ha comentat Morgan.

El Perseverance, que va marxar de la Terra al juliol de 2020, porta un aparell que transformarà el diòxid de carboni, que suposa un 96% de l'atmosfera marciana, en oxigen, per a la respiració d'astronautes en futurs viatges tripulats i com a propulsor de coets per tornar a la Terra.

El robot té la tasca de buscar vida antiga, prendre mostres, estudiar la geologia i clima del planeta vermell i preparar el camí per a un viatge tripulat.