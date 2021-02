Voluntaris s'infectaran de coronavirus per ajudar a trobar «la vacuna perfecta»

Alastair Fraser-Urquhart té 18 anys i és un dels 90 voluntaris que serà infectat amb coronavirus, en el primer assaig científic d'aquest tipus que es realitza en el món. El Govern britànic ha donat llum verda a l'estudi clínic, que començarà a l'hospital públic Royal Free de Londres en les pròximes setmanes. Els seleccionats són gent jove, amb bona salut, d'entre 18 i 30 anys, una franja d'edat amb menor risc de greus complicacions, una vegada contagiats. Amb aquesta infecció controlada, a la qual ha donat l'aprovació el comitè d'ètica, els investigadors pretenen saber més sobre com el cos reacciona davant SARS-CoV-2, com es transmet i la quantitat de virus necessària perquè la infecció es propagui. Els resultats poden servir per accelerar nous tractaments i vacunes.

«He acceptat que hi ha un risc» declara al diari The Guardian Fraser-Urquhart, un gairebé adolescent de cabells rossos, ampli somriure i plans d'estudiar Biomedicina del càncer en la University College London, llicenciatura aparcada de moment a causa de la pandèmia i d'aquest assaig clínic al qual es va apuntar «immediatament» i que ell es pren com «un servei públic». Als voluntaris se'ls administrarà una vacuna contra el covid i setmanes més tard seran infectats amb coronavirus per degoteig nasal per a provar quina immunització els protegeix millor. Cadascun haurà d'aïllar-se a l'hospital durant dues setmanes i passar cada dia per contínues anàlisis de sang i mucosa. En aquests moments hi ha una trentena de vacunes en fase d'experimentació humana.

«Hi ha riscos que no coneixem», admet Fraser-Urquhart, i es pregunta si no acabarà amb un increment per exemple del risc de càncer de pulmó als 50 anys, per haver sofert de coronavirus. Reconeix que la seva família no està entusiasmada amb la idea, però ha acceptat la decisió, que d'una forma o una altra marcarà la seva vida, igual que la de Sean McPartlin, un altre dels voluntaris. Irlandès de 22 anys, amb una llicenciatura en Filosofia, estudia actualment en la Universitat d'Oxford i ha decidit participar perquè la seva mare sofreix una malaltia hereditària en els pulmons i «cada dia que passa sense una vacuna és un dia en què assumeix un risc que no deuria», ha explicat la BBC. «Vull fer tot el que sigui a la meva mà per ajudar a aconseguir la vacuna per a ella i persones com ella, com més de pressa millor».