L'OMS alerta que el 75% de les vacunes contra la covid-19 estan en només deu països

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que el 75% de les vacunes contra la covid-19 estan en només deu països. En un comunicat, el seu director, Tedros Adhanom, ha insistit en la fragmentació i desigualtats que hi ha en l'accés a les vacunes. "Més del 90% de països que estan administrant les vacunes són rics", ha apuntat.

Segons ha dit el director de l'OMS, el mecanisme COVAX, que busca l'equitat en el repartiment dels vaccins, està "preparat per funcionar", però "el subministrament adequat de vacunes encara no ha arribat", ha lamentat. Gairebé 130 països, amb 2.500 milions de persones, encara no han administrat cap dosi. És per això que l'OMS demana als països que "respectin els contractes i no competeixin entre ells".