França demanarà una PCR negativa als viatgers europeus per entrar en avió al país

França demanarà a partir de dilluns una prova PCR negativa feta 72 hores abans del desplaçament a tots els viatgers europeus que vulguin entrar en avió al país. Segons ha anunciat l'Elisi, s'estén així als viatgers europeus una mesura que fins ara s'aplicava només als de fora de la Unió Europea, als quals se'ls demana també fer quarantena d'una setmana. Els treballadors fronterers i els viatgers que es desplacen en transports terrestres no estaran obligats a presentar una PCR negativa, així com tampoc ho estaran les persones que viatgin per motius essencials.

L'anunci de l'Elisi arriba unes hores després que els líders europeus obrissin la porta a augmentar les restriccions als desplaçaments per frenar l'expansió de la covid-19 i les noves variants. Ara, França se suma a altres estats europeus com Bèlgica, els Països Baixos o Espanya que demanen una PCR negativa per entrar al país en avió.