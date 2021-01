Biden pren possessió com a 46è president dels Estats Units amb el repte de superar les divisions de l'era Trump

El demòcrata Joe Biden ha pres possessió com a 46è president dels Estats Units amb el repte de superar les divisions de l'era Trump. En una cerimònia a Washington marcada per les fortes mesures de seguretat arran de l'assalt al Capitoli, Biden ha jurat el càrrec davant el jutge del Tribunal Suprem John Roberts aquest dimecres sense la presència del president sortint Donald Trump, però sí l'exvicepresident Mike Pence. Una anomalia més d'aquest acte amb públic molt limitat per la pandèmia i pel risc que grups extremistes i seguidors de Trump el puguin sabotejar. Poc abans que Biden, l'exsenadora per Califòrnia, Kamala Harris, s'ha convertit en la primera vicepresidenta dels EUA en jurar davant la jutgesa del Suprem Sonia Sotomayor.



Biden inicia el mandat amb la intenció de refer ponts interns en una societat dividida després de l'assalt al Capitoli dels seguidors de Donald Trump i, alhora, recuperar el respecte i lideratge internacional perdut. El demòcrata ja té previst firmar una dotzena de mesures executives per trencar amb l'era Trump i marcar les noves prioritats polítiques.

Enmig d'una de les pitjors crisis econòmiques i sanitàries i amb una tensió social accentuada per l'atac al Capitoli, Biden se centrarà en mesures contra la pandèmia, la recessió, el canvi climàtic i la desigualtat racial per guarir les fractures internes i contribuir a ressituar els EUA al món.



Obama, Clinton i Bush assisteixen

Els expresidents Barack Obama, Bill Clinton i George Bush han participat en la cerimònia d'inauguració que ha comptat amb l'actuació musical de Lady Gaga i Jennifer Lopez. Després de l'acte, Tom Hanks presentarà un programa televisiu especial per celebrar el nou mandat que retransmetran totes les grans cadenes nord-americanes excepte a la Fox.