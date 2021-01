Unicef defensa la presencialitat escolar i insta a «no escatimar esforços» en mantenir els centres oberts

La directora executiva d'Unicef, Henrietta Fore, ha defensat la presencialitat escolar i ha instat a «no escatimar esforços en mantenir les escoles obertes o prioritzar la reobertura de centres escolars». En una declaració, ha retret que molts països hagin optat per mantenir les escoles tancades, en alguns casos, durant gairebé un any «malgrat les proves aclaparadores del greu impacte que té el tancament i de l'evidència creixent que les escoles no afavoreixen el contagi».Ha afirmat que el tancament dels centres educatius va afectar el 90% dels estudiants del món durant el pic de la pandèmia i va deixar més d'un terç senes accés a l'educació telemàtica, amb un efecte «devastador». Segons ella, l'escola ha de ser l'últim a tancar.

Entre d'altres, ha assegurat que el nombre d'infants sense escolaritzar es va incrementar en 24 milions, s'ha deteriorat la capacitat dels infants de llegir i escriure, així com les seves habilitats matemàtiques, i s'han disminuït les competències que necessitaran en el futur. A més, ha alertat que la seva salut, desenvolupament, seguretat i benestar «estan en risc», especialment per als més vulnerables.

En aquest sentit, ha asseverat que hi ha infants «passant gana» en no tenir el servei de menjador escolar, amb un deteriorament físic i amb signes d'angoixa mental. «Sense la xarxa de seguretat que l'escola pot oferir, són més vulnerables a l'abús, al matrimoni infantil i al treball infantil», ha afegit.

Per tot això, ha insistit que el tancament de les escoles «ha de ser l'últim recurs» i sempre després d'haver-se considerat la resta d'opcions. A més, ha afirmat que caldria avaluar el risc de transmissió a nivell local i evitar el tancament a escala nacional sempre que sigui possible.

En cas d'arribar a tancaments, ha considerat necessari implementar mesures de salvaguarda per garantir que infants en risc de violència, que en depenen dels menús escolars o fills de treballadors essencials, puguin continuar anant a les aules.

A més, ha afirmat que han de ser «les primeres en reobrir» després d'un confinament i prioritzant aquells que no hagin pogut seguir l'educació telemàtica.

«Si els infants s'enfronten a un altre any de tancament d'escoles, els efectes tindran repercussió en les generacions venidores», ha assegurat Fore.