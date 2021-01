Quatre morts en l'assalt de seguidors de Trump al Capitoli dels EUA

Almenys quatre persones han mort en l'assalt dels seguidors pro-Trump al Capitoli per impedir ratificar al president electe Joe Biden, segons informa la policia de Washington. Una dona ha mort aquest dijous d'un tret durant els aldarulls dins el Congrés, però els agents s'han negat a identificar-la de moment. Durant l'episodi s'han produït diversos episodis violents i s'han sentit trets. Les autoritats també confirmen la mort de tres persones més per "emergències mèdiques". En una roda de premsa aquesta nit, la policia ha anunciat la detenció d'almenys 52 persones, 47 d'aquestes per haver-se saltat el toc de queda imposat a les sis de la tarda per l'assalt. La resta han estat detingudes en la majoria dels casos per portar armes il·legals.

Els agents han desactivat dues bombes a les seus dels comitès nacionals del partit Republicà i Demòcrata, així com un refrigerador amb còctels molotov al recinte del Capitoli.

Durant les protestes per la mort de George Floyd, la policia va detenir més de 300 persones i va disparar bales de goma i gas lacrimogen per dispersar els manifestants. Mentre el cos policial va rebre fortes crítiques per l'agressivitat d'aquella intervenció, ara està sent qüestionat per la dèbil actuació davant la insurrecció dels seguidors del president Donald Trump.