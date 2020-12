Israel comença el seu tercer confinament

Israel entra en el seu tercer confinament des de l'inici de la pandèmia de coronavirus. Després de superar els 3.000 contagis diaris, les autoritats israelianes han decidit tornar a imposar restriccions més severes al país durant dues setmanes per aturar aquesta nova corba. Al tancament de comerços no essencials i les limitacions de moviments, s'afegeix el veto a l'entrada d'estrangers al país i una quarantena obligatòria per a israelians i residents que entrin a l'Estat jueu. Més de 200.000 israelians han sigut vacunats aquesta setmana convertint Israel en el segon país del món en vacunacions per càpita.

«La combinació de la meravellosa campanya de vacunes, d'una banda, i un confinament breu i ràpid de l'altra, ens està permetent sortir [de la pandèmia] del coronavirus», ha dit el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu en un comunicat. El mandatari, que va ser el primer israelià en vacunar-se en directe per televisió fa una setmana, ha presumit que Israel serà «probablement el primer país en sortir de [la pandèmia], en unes quantes setmanes». Mentrestant, els casos augmenten a un ritme vertiginós i els experts han alertat durant setmanes de la necessitat d'aplicar noves mesures.



Veto al turisme



Amb nou milions d'habitants, Israel ha registrat més de 385.000 casos i 3.150 morts. Aquest diumenge a les cinc de la tarda el país torna a entrar en un nou confinament que, per ara, s'estendrà fins al 9 de gener. Durant dues setmanes, la societat israeliana no podrà moure's a més d'un quilòmetre dels seus domicilis ni visitar habitatges d'altra gent. El límit de reunions és de 10 persones en espais tancats, i de fins a 20 a l'aire lliure. El tancament de comerços no essencials i la parada en sec del turisme agreujarà la crisi econòmica que viu el país.

La novetat és que durant aquest nou tancament, el sistema educatiu funcionarà de manera parcial per a la infància d'entre sis i deu anys, i d'entre 16 i 17, i només al matí. També s'ha vetat l'entrada d'estrangers i els israelians i residents al país estan obligats a fer una quarantena en hotels controlats per l'exèrcit. Amb l'actual ritme de la campanya de vacunació, es preveu que en set o deu dies el públic general comenci a rebre la vacuna, segons la doctora Sharon Alroy-Preis, directora interina dels serveis de salut pública del Ministeri de Salut.



Vacunats al març



Més de 200.000 israelians han rebut la vacuna aquesta setmana, amb el focus posat en el personal sanitari, persones de més de 60 i grups de risc. Així, Israel es col·loca només per darrere de Bahrain en l'índex de vacunació per càpita, segons la Universitat d'Oxford. Amb 100.000 nous vacunats diaris, Sanitat preveu que la majoria de la població estigui protegida a finals de març amb el tímid anunci d'un retorn a «una cosa semblant a la vida normal».

L'anunci d'un nou confinament va arribar a l'endemà de la dissolució de la Knesset, el parlament israelià, i la convocatòria de les quartes eleccions en dos anys. La impossibilitat d'acordar uns pressupostos va desencadenar una crisi política anunciada en el govern Netanyahu-Gantz. «El tercer tancament és inevitable», alertava el coordinador de la lluita contra la pandèmia, el professor Nachman Ash, «Israel tindrà 3.000 morts més en els pròxims dos mesos si el Govern continua amb la seva política de 'no fer res'«. Segons Ash, confinar el país només dues setmanes «és massa curt». L'economia israeliana encara es ressent dels confinaments del març i del setembre: es preveu una contracció del 4,5% el 2020 mentre que la xifra d'atur es manté en un 12%.