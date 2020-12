La Policia deté a Getafe a un imam i professor d'una madrassa per la seva activitat pro Daesh

Agents de la Policia Nacional han detingut en la localitat de Getafe (Madrid) a un imam i professor d'una madrassa per la seva presumpta participació en els delictes d'integració en organització terrorista, captació i adoctrinament a tercers en la doctrina jihadista.

Els investigadors han constatat com aquest subjecte, d'ideologia takfiri, es trobava adherit plenament als postulats de l'organització terrorista Daesh i realitzaria de forma continuada en el temps laboris de captació i adoctrinament a tercers a través de xarxes socials.

La recerca policial que s'ha dut a terme, de manera conjunta, per agents de la Comissaria General d'Informació i de la Brigada Provincial d'Informació de Madrid, ha estat coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional i dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número u.

Per a això, els agents han comptat amb la col·laboració del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) -a escala nacional- i amb la Direcció General de Vigilància del Territori (DGST) del Regne del Marroc, a escala internacional.

Durant l'operació, realitzada dijous passat, també s'ha practicat el registre del domicili de l'arrestat, on s'ha intervingut nombrós material electrònic, terminals telefònics i documentació, que estan sent analitzats pels agents.

Va ajudar a assentar-se a un combatent retornat de zona de conflicte

Segons ha explicat la Policia Nacional aquest dissabte a través d'un comunicat, l'investigació va començar fa més de dos anys quan es va detectar la presència a Espanya d'un membre de DAESH retornat de Síria. A l'estiu de 2018, el citat terrorista va arribar a Espanya, on va residir a Catalunya fins que, el desembre de 2018 del mateix any, va ser detingut per agents de la Comissaria General d'Informació.

Després de la recerca dels seus contactes es va detectar a un ciutadà marroquí que exercia d'imant i professor d'una madrassa de nens en una mesquita de Getafe. Els investigadors van comprovar que, en la seva vida diària, es mostrava com una persona integrada en la vida de la ciutat madrilenya i ocultava la seva veritable ideologia radical.

En la seva activitat a través d'Internet es va constatar que era seguidor de DAESH i que s'autoadoctrinava amb el consum continuat de centenars d'arxius de propaganda jihadista en la qual es lloa el martiri després de l'execució d'atemptats.

Així mateix, disposava de manuals d'autocapacitació militar jihadista. La seva activitat en la Xarxa li va portar a aconseguir un gran nombre de contactes de membres de DAESH situats en zona en conflicte, sent un d'ells el terrorista retornat detingut a Catalunya, a qui va ajudar a desplaçar-se al nostre país donant-li suport logístic.