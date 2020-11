Brussel·les s'afanya per enllestir la compra anticipada de 300 milions de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la covid-19 després de l'anunci de les farmacèutiques sobre la seva efectivitat, del 90%.

La Comissió Europea autoritzarà dimecres el contracte sobre la taula que espera tancar «aviat», un cop els estats hi donin el vistiplau. «Que el pacte estigui a l'agenda dels comissaris demà no està relacionat amb l'anunci», ha assegurat un portaveu de la CE preguntat per si havien accelerat les negociacions arran dels resultats positius. Quan l'executiu europeu doni llum verda a l'acord de compra, l'enviarà als estats perquè hi diguin la seva.

«És la més prometedora fins ara», ha assegurat la presidenta de la CE Ursula Von der Leyen en un missatge a les xarxes socials.

La Comissió Europea va finalitzar al setembre les converses exploratòries amb Pfizer-BioNTech per adquirir anticipadament 300 milions de dosis que servirien per cobrir uns 150 milions de ciutadans, ja que la vacuna requereix dues dosis. Si bé en els últims mesos ha firmat contractes amb AstraZeneca, Sanofi i Johnson&Johnson, la CE encara té pendent tancar un acord amb les dues farmacèutiques que han aconseguit anunciar abans resultats positius de la seva vacuna.

«Serà el quart contracte i n'hi haurà més», ha promès Von der Leyen.