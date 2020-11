Europa es torna a confinar per frenar les xifres rècord de contagis de Covid-19

Europa incrementa les restriccions per frenar la segona onada de contagis de Covid-19. Després que mesures per restringir al màxim la vida social i els tocs de queda no hagin evitat xifres rècord en alguns països, governs com el d'Irlanda, França, Bèlgica, Àustria o els Països Baixos han tornat a decretar confinaments per frenar l'expansió del virus. Tot i que són de menys intensitat que durant la primera onada, bars, restaurants i comerços no essencials tornen a estar tancats a gran part d'Europa i s'insta la població a quedar-se a casa. En canvi, alguns països mantenen ara per ara bars i restaurants oberts, tot i que amb algunes restriccions, com és el cas d'Itàlia, Polònia o els països nòrdics.

Irlanda va ser el primer país europeu que va aplicar un nou confinament. El govern irlandès ha instat la població a quedar-se a casa i ha tancat bars, restaurants i comerços no essencials, però manté obertes les escoles. El govern irlandès revisarà les mesures a principis de desembre amb la voluntat d'anar-les aixecant progressivament.

França és dels estats europeus que ha imposat un confinament més estricte. El govern francès ha decretat el tancament de comerços no essencials, després d'haver-ho fet ja amb bars i restaurants. A més, es restringeix la mobilitat dels ciutadans, que només poden sortir de casa per treballar o altres activitats justificades i poden passejar només prop de casa.

A Bèlgica, el país europeu amb una taxa més elevada de contagis, a partir d'aquest dilluns els comerços no essencials, incloses les perruqueries, estan tancats i se sumen així a bars, restaurants i gimnasos, que ja fa setmanes que no obren les portes. Les autoritats belgues també han restringit encara més els contactes socials amb unes mesures que estaran en vigor com a mínim fins al 13 de desembre.

Per fer front a xifres rècord de contagis, Alemanya ha optat per un confinament parcial amb el tancament de bars i restaurants. Es mantenen obertes les escoles, però es recomana el teletreball quan sigui possible.

A Anglaterra també s'ha decretat un confinament fins al 2 de desembre. Bars, restaurants i comerços no essencials estan tancats i s'insta la població a no sortir de casa si no és necessari. Escoles i universitats es mantenen obertes. Irlanda del Nord, Gal·les i Escòcia continuen aplicant les seves pròpies normes. De fet, Gal·les ja fa una setmana que està confinat, mentre que a Escòcia hi ha restriccions però no tant severes i Irlanda del Nord ja planeja aixecar algunes restriccions.

De la mateixa manera que Anglaterra, els Països Baixos també s'han confinat parcialment, amb bars i restaurants tancats. Per la seva banda, les autoritats portugueses han decretat el confinament a partir de dimecres del 70% de la població, que només podrà sortir de casa per a activitats essencials, mentre el govern austríac també ha decidit confinar amb restriccions de contactes i tancaments de bars, restaurants i hotels, a partir d'aquest dimarts.

De la mateixa manera que Àustria, Grècia reimposa el confinament a partir d'aquest dimarts. La mesura inclourà el tancament de bars, restaurants, cafeteries, cinemes i gimnasos. A més, seguirà l'obligació de portar mascareta en tots els espais públics i s'establirà un toc de queda des de mitjanit fins a les 5 de la matinada.

La República Txeca, que fins fa una setmana era l'estat europeu amb taxes més elevades de contagi, ha allargat l'estat d'alarma fins al 3 de desembre i ha introduït un toc de queda nocturn. A més, ha imposat un horari limitat d'obertura de les botigues: les minoristes tanquen a les 8 del vespre de dilluns a dissabte i no poden obrir els diumenges, a excepció de farmàcies o benzineres. La resta romanen tancades. Els restaurants de menjar per emportar sí que poden operar el diumenge.

Ara per ara, Itàlia és un dels països europeus amb mesures menys estrictes. Manté oberts bars, restaurants i gimnasos fins a les sis de la tarda, però s'espera que el govern del país anunciï un enduriment de les restriccions aquesta setmana.

A Polònia, bars i restaurants també continuen oberts, així com les autoescoles o centres d'ensenyament privats. És obligat portar la mascareta en tots els espais públics i els esdeveniments públics o socials no poden superar les 50 persones, a excepció de teatres, cinemes o restaurants.

Finlàndia ha fet un pla de control de la pandèmia i, tot i que algunes de les restriccions s'apliquen a escala estatal, la majoria són decisions regionals segons la fase en què es trobi cada una. Per exemple, l'horari d'obertura d'empreses de menjar i begudes estan subjectes a cada regió. A més, on l'afectació de la pandèmia és més alta, l'educació ha de ser a distància.

Aquest diumenge han entrat en vigor noves restriccions a Suècia. Estan prohibides les discoteques o esdeveniments de ball per a més de 50 persones. També s'han prorrogat mesures de control als establiments de menjar i beure fins al maig del 2021 i s'han imposat mesures més restrictives a la regió de Skane, al sud del país, com evitar el transport públic i les botigues.

En el cas de Dinamarca, les reunions estan restringides a màxim 10 persones i es recomana el teletreball sempre que sigui possible. En les botigues, supermercats i centres comercials hi ha restriccions d'aforament màxim. Restaurants, cafeteries i bars han de tancar a les 10 de la nit, mentre que es mantenen activitats culturals i esportives amb restriccions d'aforament.