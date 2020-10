La vacuna d'Oxford contra la Covid-19 produeix una resposta immunològica sòlida en gent gran

Els primers resultats de la vacuna contra la Covid-19 que està sent desenvolupada per la Universitat d'Oxford amb AstraZeneca mostren que produeix una resposta immunològica sòlida en persones d'avançada edat. Segons apunta el 'Financial Times' citant dues persones pròximes als resultats dels anomenats anàlisis de sang d'immunogenicitat, la fórmula produeix anticossos protectors i cèl·lules T en grups de gent gran, el que té major risc al virus. Amb tot, el diari alerta que les proves d'immunogenicitat positives no garanteixen que la vacuna sigui finalment segura i efectiva en gent d'avançada edat. "Això no se sabrà fins que no s'hagin analitzat dades completes d'aquest grup d'edat", diu el 'Financial Times'.

Els resultats d'un assaig clínic amb 1.000 participants el juliol ja van mostrar que la vacuna generava immunitat en grups d'entre 18 i 55 anys, però les proves en aquell moment no garantien que la vacuna fos segura per a gent d'avançada edat.