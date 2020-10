Europa es tenyeix de vermell en el nou mapa de colors comú que marca el risc per la covid-19

Europa s'ha tenyit de vermell en el nou mapa de colors comú elaborat pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) que marca el risc per la covid-19. Espanya, França, Regne Unit, Irlanda, Holanda, Bèlgica, Polònia, la República Txeca, Romania, els països balcànics i pràcticament tot Portugal estan en vermell, seguint l'indicador que té en compte tant els contagis com la positivitat de les PCR. Itàlia, Grècia, els escandinaus i els bàltics tenen un nivell de risc inferior, mentre Alemanya queda pintada de gris perquè no ha proporcionat dades sobre el nombre de tests que realitza.

Si es mira només la notificació de casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies, Catalunya està entre zones amb un nivell de risc més alt d'Europa. A l'estat espanyol només Galícia, Astúries i València estan un nivell per sota.