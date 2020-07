Tres policies francesos controlen el pas de vehicles per la frontera aquest diumenge 21.

El primer ministre francès, Jean Castex, ha desaconsellat aquest divendres als francesos que vagin a Catalunya pels rebrots de Covid-19. Davant una situació sanitària "degradada", Castex ha dit que les autoritats franceses estan "en discussió" amb les espanyoles i les catalanes perquè "vigilin que el flux d'Espanya a França sigui el més limitat possible". En una visita a l'aeroport de Roissy, Castex ha dit que hi haurà una "gran vigilància" a la frontera per "protegir els ciutadans".